Египет активно закупает пшеницу из Украины и России

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Египетское агентство по закупкам продовольствия (GASC) в рамках очередного тендера приобретает 355 тысяч тонн пшеницы из Украины и РФ, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на двух знакомых с ситуацией трейдеров.

Общий объем пяти партий пшеницы из России составляет 295 тысяч тонн. По словам трейдеров, с учетом стоимости доставки цена российских партий составила 208,25 доллара за тонну и 207,4 доллара за тонну, еще три партии стоили по 209,35 доллара за тонну. Украинская партия стоила 210,23 доллара за тонну.

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Отгрузка запланирована на 20-30 сентября, отмечено в сообщении.

Египет является крупнейшим импортером пшеницы в мире, а также одним из основных покупателей российской пшеницы.

Ранее сообщалось, что экспорт товаров из Украины в этом году вырос на 24,2% по сравнению с этим же периодом 2016 года и составил 20,7 млрд долларов.