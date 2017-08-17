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    В мире

    Египет активно закупает пшеницу из Украины и России

    (обновлено: )19
    Общий объем пяти партий пшеницы из России составляет 295 тысяч тонн. Всего же Египет закупил 355 тысяч тонн пшеницы. Украинская партия стоила 210,23 доллара за тонну.
    Пшеница
    REUTERS Mohamed Abd El Ghany

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Египетское агентство по закупкам продовольствия (GASC) в рамках очередного тендера приобретает 355 тысяч тонн пшеницы из Украины и РФ, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на двух знакомых с ситуацией трейдеров.

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    Общий объем пяти партий пшеницы из России составляет 295 тысяч тонн. По словам трейдеров, с учетом стоимости доставки цена российских партий составила 208,25 доллара за тонну и 207,4 доллара за тонну, еще три партии стоили по 209,35 доллара за тонну. Украинская партия стоила 210,23 доллара за тонну.

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    Отгрузка запланирована на 20-30 сентября, отмечено в сообщении.

    Египет является крупнейшим импортером пшеницы в мире, а также одним из основных покупателей российской пшеницы.

    Ранее сообщалось, что экспорт товаров из Украины в этом году вырос на 24,2% по сравнению с этим же периодом 2016 года и составил 20,7 млрд долларов. 

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