МИД Британии: Лондон не поставляет химоружие в Сирию

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Великобритания опровергает факт поставки летального оружия, в том числе химического, в Сирию, об этом РИА Новости заявил представитель министерства иностранных дел Великобритании.

"Британия не поставляет летальное оружие ни одной из сторон в Сирии", — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве в ответ на запрос РИА Новости.

Ранее в среду замминистра иностранных дел САР Фейсал Микдад заявил, что отравляющие вещества, которые были найдены в оставленных боевиками складах с оружием, свидетельствуют о том, что они были доставлены террористам в Сирии из США и Великобритании.

По его словам, все найденные спецсредства представляют собой ручные гранаты и выстрелы к гранатометам, которые снаряжены раздражающими отравляющими веществами CS и CN.

По словам замминистра, обнаруженные химические боеприпасы были произведены компанией Federal Laboratories на территории США, а отравляющие средства произведены компаниями Cherming Defence UK (Великобритания) и NonLethal Technologies (США).

Ранее глава объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд сообщил, что власти Сирии не применяли химического оружия с момента удара США по сирийской авиабазе в апреле.