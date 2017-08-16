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    МИД Британии: Лондон не поставляет химоружие в Сирию

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    Сирия: США нанесли новый удар (321)

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    Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве в ответ на запрос РИА Новости, Британия не поставляет летальное оружие ни одной из сторон в Сирии.
    Флаг Британии на фоне Биг-Бена
    REUTERS Hannah McKay

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Великобритания опровергает факт поставки летального оружия, в том числе химического, в Сирию, об этом РИА Новости заявил представитель министерства иностранных дел Великобритании.

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    "Британия не поставляет летальное оружие ни одной из сторон в Сирии", — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве в ответ на запрос РИА Новости.

    Ранее в среду замминистра иностранных дел САР Фейсал Микдад заявил, что отравляющие вещества, которые были найдены в оставленных боевиками складах с оружием, свидетельствуют о том, что они были доставлены террористам в Сирии из США и Великобритании.

    По его словам, все найденные спецсредства представляют собой ручные гранаты и выстрелы к гранатометам, которые снаряжены раздражающими отравляющими веществами CS и CN.

    По словам замминистра, обнаруженные химические боеприпасы были произведены компанией Federal Laboratories на территории США, а отравляющие средства произведены компаниями Cherming Defence UK (Великобритания) и NonLethal Technologies (США).

    Ранее глава объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд сообщил, что власти Сирии не применяли химического оружия с момента удара США по сирийской авиабазе в апреле.

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