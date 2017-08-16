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    США никогда не поставляли химоружие сирийской оппозиции - Пентагон

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    Сирия: США нанесли новый удар (321)

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    Как заявили в пресс-службе Пентагона, помощь министерства обороны США проверенным группам сирийской оппозиции ограничивается теми группами, которые борются с ИГ.
    Оружие и боеприпасы в Сирии. Архивное фото
    Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 авг – РИА Новости Украина. Минобороны США никогда не поставляло химические боеприпасы сирийской оппозиции, заявили РИА Новости в ведомстве.

    Ракетный удар США по Сирии
    Скриншот
    Томагавк, скальп и химическая атака. Невыученные сирийские уроки

    "Помощь министерства обороны (США) проверенным группам сирийской оппозиции ограничивается теми группами, которые борются с ИГ. В эту помощь ни сейчас, ни когда-либо не входили химические вещества, которые вы описали", — заявили в пресс-службе Пентагона.

    Ранее замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что отравляющие вещества, которые были найдены в оставленных боевиками складах с оружием в Алеппо и в восточном Дамаске, были произведены компаниями из США и Великобритании. Представители компаний уже опровергли свою причастность к поставкам боеприпасов в Сирию.

    Ранее глава объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд сообщил, что власти Сирии не применяли химического оружия с момента удара США по сирийской авиабазе в апреле.

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