США никогда не поставляли химоружие сирийской оппозиции - Пентагон

КИЕВ, 16 авг – РИА Новости Украина. Минобороны США никогда не поставляло химические боеприпасы сирийской оппозиции, заявили РИА Новости в ведомстве.

"Помощь министерства обороны (США) проверенным группам сирийской оппозиции ограничивается теми группами, которые борются с ИГ. В эту помощь ни сейчас, ни когда-либо не входили химические вещества, которые вы описали", — заявили в пресс-службе Пентагона.

Ранее замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что отравляющие вещества, которые были найдены в оставленных боевиками складах с оружием в Алеппо и в восточном Дамаске, были произведены компаниями из США и Великобритании. Представители компаний уже опровергли свою причастность к поставкам боеприпасов в Сирию.

Ранее глава объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд сообщил, что власти Сирии не применяли химического оружия с момента удара США по сирийской авиабазе в апреле.