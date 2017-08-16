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    В мусорном контейнере Рима обнаружили отрубленные женские ноги

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    Личность убитой пока не установлена. Остальную часть тела женщины полицейским найти не удалось. У правоохранителей есть основания считать, что преступником является мужчина.
    В мусорном контейнере Рима обнаружили отрубленные женские ноги
    la Repubblica

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина, Сергей Старцев. Две женских ноги были обнаружены во вторник вечером в одном из мусорных контейнеров в престижном римском районе Париоли.

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    По информации местных СМИ, о находке сообщила в полицию молодая женщина, которая вечером вышла выбросить мусор. Ей стало плохо, тем не менее, она немедленно подняла тревогу. Вскоре в Париоли прибыли сотрудники столичной уголовной полиции, которые завели по данному факту дело.

    Как сообщила римская газета la Repubblica, обнаруженные ноги принадлежали женщине и, по всей вероятности, были выброшены в мусорный контейнер еще в ночь на вторник. Эксперты-криминалисты установили, что ноги были отделены от тела при помощи топора.

    Личность убитой до сих пор не установлена. Остальную часть тела женщины полицейским пока найти не удалось. У правоохранителей есть основания считать, что преступником является мужчина. Возможно, это был человек, которого в ночь на вторник видели неподалеку от контейнеров.

    В марте 2011 года на окраине Рима в районе Ардеатинской дороги было обнаружено тело женщины с отрубленными ногами. Тогда всерьез обсуждалась версия о возможных действиях серийного убийцы, но преступника так и не удалось найти.

    Напомним, ранее в Каховке мать набросилась на сына с топором. Женщина схватила кухонный топор и несколько раз ударила им сына. После она пошла к соседке и рассказала о случившемся.

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