В мусорном контейнере Рима обнаружили отрубленные женские ноги

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина, Сергей Старцев. Две женских ноги были обнаружены во вторник вечером в одном из мусорных контейнеров в престижном римском районе Париоли.

По информации местных СМИ, о находке сообщила в полицию молодая женщина, которая вечером вышла выбросить мусор. Ей стало плохо, тем не менее, она немедленно подняла тревогу. Вскоре в Париоли прибыли сотрудники столичной уголовной полиции, которые завели по данному факту дело.

Как сообщила римская газета la Repubblica, обнаруженные ноги принадлежали женщине и, по всей вероятности, были выброшены в мусорный контейнер еще в ночь на вторник. Эксперты-криминалисты установили, что ноги были отделены от тела при помощи топора.

Личность убитой до сих пор не установлена. Остальную часть тела женщины полицейским пока найти не удалось. У правоохранителей есть основания считать, что преступником является мужчина. Возможно, это был человек, которого в ночь на вторник видели неподалеку от контейнеров.

В марте 2011 года на окраине Рима в районе Ардеатинской дороги было обнаружено тело женщины с отрубленными ногами. Тогда всерьез обсуждалась версия о возможных действиях серийного убийцы, но преступника так и не удалось найти.

Напомним, ранее в Каховке мать набросилась на сына с топором. Женщина схватила кухонный топор и несколько раз ударила им сына. После она пошла к соседке и рассказала о случившемся.