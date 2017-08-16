Правообладатель образа "Ждуна" подал в суд на производителя игрушек

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КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Правообладатель образа "Ждуна" "Си Ди Лэнд контакт" подал иск к производителю игрушек "Играмир" на 5 миллионов рублей (более 83 тыс долл), следует из картотеки арбитражных дел.

Судебное заседание арбитражного суда первой инстанции назначено на 15 сентября и пройдет в Санкт-Петербурге. "Играмир" будет должна представить доказательства наличия исключительных прав на реализацию двадцатисантиметровой мягкой игрушки "Инопланетянин", а также сведения об объемах реализации в 2017 году.

Кроме того, воронежские таможенники задержали керамические копилки в форме "Ждуна", которые импортировались из Украины. "В ходе таможенного досмотра выявлено 84 единицы изделий с наименованием "копилка большая 350-600 мм", представляющие собой фигуру из керамики в виде безногого существа серого цвета с головой северного морского слона, телом гигантской личинки и руками пожилого человека, которое сидит на стуле в комнате ожидания с условным наименованием "Ждун", — говорится в сообщении ФТС.

Предприниматель не представил документы, подтверждающие законность использования образа. Отмечается, что в рамках проверочных мероприятий установлено, что "Ждун" в любом виде имеет законного правообладателя, который направил соответствующее обращение о защите прав данной интеллектуальной собственности. В обращении указано, что между компанией-правообладателем и организацией-импортером никаких договоров на использование образа "Ждуна" не заключалось, разрешений на использование не выдавалось.

В отношении фирмы-импортера возбуждено дело об административном правонарушении, владельцу партии грозит штраф до 20 тысяч рублей.

"Ждун" — скульптура Homunculus Loxodontus, созданная голландской художницей Маргрит ван Бреворт, которая получила популярность в социальных сетях как персонаж "Ждун".