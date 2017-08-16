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    Германия поддержала план РФ и КНР по урегулированию на Корейском полуострове

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    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала (556)

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    По словам главы МИД Германии Зигмара Габриэля, Берлин готов продолжать работать с Китаем и совместно продвигать мирное решения ядерной проблемы КНДР.
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Немецкая сторона понимает и поддерживает предложенный Пекином и Москвой план "двойного замораживания" по урегулированию на Корейском полуострове, заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль в телефонном разговоре с китайским коллегой Ван И, сообщает пресс-служба китайского МИД.

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    "Германия высоко ценит важную роль, которую играет Китай в разрешении ядерного вопроса Корейского полуострова", — сказал Габриэль.

    Он подчеркнул, что "Берлин готов продолжать работать с Китаем и совместно продвигать мирное решения ядерной проблемы КНДР". По словам немецкого министра, всем сторонам необходимо учесть уроки истории, в том числе 2017 года, "чтобы нынешняя напряженность на полуострове не вышла из-под контроля".

    Внешнеполитические ведомства России и Китая ранее выступили с совместным заявлением по проблемам Корейского полуострова (план "двойного замораживания"). В частности, обе страны предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе. Предполагается, что параллельно противостоящие стороны приступят к переговорам и утвердят общие принципы взаимоотношений, включающих неприменение силы и намерение прилагать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова.

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