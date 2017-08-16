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    Пекин призвал не обольщаться по поводу ослабления напряженности вокруг КНДР

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    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала (555)

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    Благодаря усилиям всех сторон напряженность на Корейском полуострове проявляет некоторые сигналы ослабления, но "августовский кризис" еще не преодолен, заявил Ван И.
    Флаг Китая
    STR / AFP

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина, Анна Раткогло. Напряженность вокруг КНДР подает сигналы ослабления, однако кризис все еще не преодолен, стороны должны завершить его совместными усилиями, заявил глава китайского МИД Ван И в разговоре с немецким коллегой Зигмаром Габриэлем. Его словам приводятся на сайте китайского МИД.

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    REUTERS KCNA
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    "Министр иностранных дел Китая Ван И и министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в телефонном разговоре обменялись взглядами по ситуации на Корейском полуострове", — сообщает китайское ведомство.

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    "Благодаря усилиям всех сторон напряженность на Корейском полуострове проявляет некоторые сигналы ослабления, но "августовский кризис" ещё не преодолен, стороны должны предпринять совместные усилия для его завершения", — сказал Ван И.

    КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведения ракетных испытаний под предлогом защиты от военной агрессии США и их союзников. На прошлой неделе Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угроз. Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана.

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    Отношения США и КНДР серьезно обострились на прошлой неделе — Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Пхеньян рассматривает возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. В ответ американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.

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