Пекин призвал не обольщаться по поводу ослабления напряженности вокруг КНДР

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КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина, Анна Раткогло. Напряженность вокруг КНДР подает сигналы ослабления, однако кризис все еще не преодолен, стороны должны завершить его совместными усилиями, заявил глава китайского МИД Ван И в разговоре с немецким коллегой Зигмаром Габриэлем. Его словам приводятся на сайте китайского МИД.

"Министр иностранных дел Китая Ван И и министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в телефонном разговоре обменялись взглядами по ситуации на Корейском полуострове", — сообщает китайское ведомство.

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"Благодаря усилиям всех сторон напряженность на Корейском полуострове проявляет некоторые сигналы ослабления, но "августовский кризис" ещё не преодолен, стороны должны предпринять совместные усилия для его завершения", — сказал Ван И.

КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведения ракетных испытаний под предлогом защиты от военной агрессии США и их союзников. На прошлой неделе Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угроз. Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана.

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Отношения США и КНДР серьезно обострились на прошлой неделе — Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Пхеньян рассматривает возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. В ответ американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.