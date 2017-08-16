В Вашингтоне осквернили Мемориальный комплекс Линкольна

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Неизвестные написали нецензурное выражения на одной из колонн Мемориального комплекса 16-го президента США Авраама Линкольна в Вашингтоне, передает телеканал NBC со ссылкой на управление национальных парков США.

Инцидент произошел приблизительно в 04.30 по местному времени (11.30 по Киеву) во вторник. Неизвестные красной краской написали на одной из колонн фразу "К черту закон".

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"Управлению национальный парков и, кончено, посетителям, которые приходят сюда, досадно видеть, что кто-то совершает акт вандализма по отношению к какому-либо из наших знаменитых мемориалов. Особенно это касается Мемориала Линкольна. Особенно учитывая все, что происходит сейчас", — заявил представитель ведомства Майк Литтерст.

В настоящее время проводится работа по удалению надписи с колонны. По данным телеканала, на это может уйти около недели.

Это уже не первый памятник, подвергшийся акту вандализма в США с начала 2017 года. Ранее сообщалось, что вандал осквернил памятник жертвам Холокоста в городе Бостон, штат Массачусетс.

Инциденты произошел на фоне проходящих в ряде городов США акций против расизма и фашизма. В минувшие выходные 20-летний белый американец Джеймс Филдс въехал на автомобиле в колонну антифашистов в центре Шарлоттсвилля, в результате погибла 32-летняя местная жительница Хезер Хейер, подозреваемого позднее задержали: сообщалось также о 34 пострадавших. Кроме того, в ходе облета города потерпел крушение вертолет полиции Виргинии, погибли двое полицейских. В Шарлоттсвилле и в штате был объявлен режим чрезвычайного положения, на предотвращение беспорядков были подняты подразделения национальной гвардии.

Линкольн был президентом в годы Гражданской войны в США (1861-1865), ключевым событием которой стала Прокламация об освобождении рабов. Линкольн погиб в результате покушения в 1865 году. Наряду с основателем США Джорджем Вашингтоном, Линкольн традиционно считается наиболее выдающимся американским президентом.