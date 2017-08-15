В Стокгольме открыли огонь из автоматического оружия, есть жертвы

КИЕВ, 15 авг – РИА Новости Украина, Людмила Божко. Два человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы, произошедшей во вторник в микрорайоне Эстберга на юге Стокгольма, сообщает столичная полиция.

"В 15.02 (16.02 по Киеву) поступило предупреждение о возможной стрельбе на площади Эстберга. На месте обнаружили двух человек с огнестрельными ранениями", — говорится в сообщении для прессы.

Как рассказали газете Dagens Nyheter находившиеся на месте очевидцы, стреляли, судя по всему, из автоматического оружия. Одному из пострадавших 25-30 лет и в него стрелял неизвестный в бронежилете, когда он вышел из припаркованной машины. Другой пострадавший находился, приблизительно, в двухстах метрах от первого получившего ранения.

Один из двух людей, раненных во время стрельбы в микрорайоне Эстберга на юге Стокгольма, скончался, уточнила позже полиция.

"Один из раненых скончался, родственники оповещены. Ранение другого не опасно для жизни", — говорится в сообщении для прессы.

И скончавшийся и раненный в ногу известны правоохранительным органам по связям с криминальными структурами, сообщает Dagens Nyheter.

Стрелявший скрылся с места преступления на автомобиле, его пока не задержали.

Напомним, ранее во вторник в Киеве произошел вооруженный конфликт с участием нардепа.