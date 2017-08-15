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    В Италии горничная отеля ранила коллегу, перепутав револьвер с зажигалкой

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    По информации итальянских СМИ, горничных нашли мелкокалиберный револьвер во время уборки, одной из них револьвер показался похожим на зажигалку. Женщина в шутку направила оружие на коллегу и нажала на курок.
    Револьвер. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 авг – РИА Новости Украина. Горничная одного из итальянских отелей ранила свою коллегу, приняв за зажигалку найденный в номере револьвер, сообщили во вторник итальянские СМИ.

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    Несчастный случай произошел в четырехзвездочном приморском отеле неподалеку от Римини. Во время уборки номеров две горничных нашли мелкокалиберный револьвер, который одной из них показался похожим на зажигалку. Она в шутку направила оружие на коллегу и нажала на курок. Прозвучал выстрел, и выпущенная из "игрушки" пуля попала в брюшную полость второй женщины.

    Сообщается, что она была госпитализирована и подвергнута операции, ее жизнь вне опасности. Автор розыгрыша также получала легкое ранение от рикошета.

    Владельцем незарегистрированного револьвера оказался 42-летний постоялец отеля, отдыхавший в нем в разгар августовских каникул с женой и детьми. Его нашли и арестовали.

    Администрация гостиницы отказалась от комментариев РИА Новости касательно инцидента.

    Ранее сообщалось, что в области Апулия на юге Италии убили четырех человек.

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