В Италии горничная отеля ранила коллегу, перепутав револьвер с зажигалкой

КИЕВ, 15 авг – РИА Новости Украина. Горничная одного из итальянских отелей ранила свою коллегу, приняв за зажигалку найденный в номере револьвер, сообщили во вторник итальянские СМИ.

Несчастный случай произошел в четырехзвездочном приморском отеле неподалеку от Римини. Во время уборки номеров две горничных нашли мелкокалиберный револьвер, который одной из них показался похожим на зажигалку. Она в шутку направила оружие на коллегу и нажала на курок. Прозвучал выстрел, и выпущенная из "игрушки" пуля попала в брюшную полость второй женщины.

Сообщается, что она была госпитализирована и подвергнута операции, ее жизнь вне опасности. Автор розыгрыша также получала легкое ранение от рикошета.

Владельцем незарегистрированного револьвера оказался 42-летний постоялец отеля, отдыхавший в нем в разгар августовских каникул с женой и детьми. Его нашли и арестовали.

Администрация гостиницы отказалась от комментариев РИА Новости касательно инцидента.

Ранее сообщалось, что в области Апулия на юге Италии убили четырех человек.