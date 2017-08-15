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    Ким Чен Ын о конфронтации с США: "еще посмотрю на глупое поведение янки"

    Тема:

    Ядерные угрозы КНДР и США. Скандал вокруг Украины (526)

    (обновлено: )29210
    Лидер КНДР отметил, что если Соединенные Штаты "не прекратят провокацию", то "наступит выдающийся исторический момент, когда артиллеристы ракет "Хвасон" схватят их за горло".
    Ким Чен Ын
    KNS / KCNA / AFP

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина, Ксения Нака. Лидер КНДР Ким Чен Ын во время инспекторской поездки в стратегические войска заявил, что "американские империалисты сами надели себе петлю на шею", а конфронтация неблагоприятна для обеих сторон, привело слова лидера Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Флаг Китая
    STR / AFP
    Китай между США и КНДР, как меж двух огней

    "Он сказал, что американские империалисты сами надели себе петлю на шею своей безрассудной военной конфронтацией, но он еще какое-то время посмотрит на глупое поведение янки", — сообщило агентство.

    Лидер дал совет США "со светлой головой подсчитать все плюсы и минусы от сложившейся ситуации" и понять, что она невыгодна обеим сторонам. Для снижения напряженности и "для предотвращения военного столкновения США … должны прекратить провокацию и оставить нас в покое".

    Если же США не последуют этому совету, то "наступит выдающийся исторический момент, когда артиллеристы ракет "Хвасон" схватят их за горло". Самим артиллеристам Ким Чен Ын порекомендовал "всегда быть готовыми к пуску, чтобы в любой момент ринуться в бой по приказу партии".

    Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Президент Трамп пообещал, что если что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

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