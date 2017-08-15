Ким Чен Ын о конфронтации с США: "еще посмотрю на глупое поведение янки"

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КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина, Ксения Нака. Лидер КНДР Ким Чен Ын во время инспекторской поездки в стратегические войска заявил, что "американские империалисты сами надели себе петлю на шею", а конфронтация неблагоприятна для обеих сторон, привело слова лидера Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Он сказал, что американские империалисты сами надели себе петлю на шею своей безрассудной военной конфронтацией, но он еще какое-то время посмотрит на глупое поведение янки", — сообщило агентство.

Лидер дал совет США "со светлой головой подсчитать все плюсы и минусы от сложившейся ситуации" и понять, что она невыгодна обеим сторонам. Для снижения напряженности и "для предотвращения военного столкновения США … должны прекратить провокацию и оставить нас в покое".

Если же США не последуют этому совету, то "наступит выдающийся исторический момент, когда артиллеристы ракет "Хвасон" схватят их за горло". Самим артиллеристам Ким Чен Ын порекомендовал "всегда быть готовыми к пуску, чтобы в любой момент ринуться в бой по приказу партии".

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Президент Трамп пообещал, что если что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".