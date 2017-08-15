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15.08.201710:31
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    Иран может выйти из соглашения по атому при расширении санкций США

    (обновлено: )58
    Президент Ирана Хасан Роухани отметил, что неудачный опыт санкций привел предыдущие администрации США за стол переговоров и если ситуация не изменится, Иран вернется нашей прежней ситуации.
    Флаг Ирана у здания ООН
    REUTERS Heinz-Peter Bader

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна может выйти из соглашения по ядерной программе в считанные часы, если США продолжат расширять санкции, передает агентство Франс Пресс.

    Флаги Ирана на площади в Тегеране
    REUTERS Morteza Nikoubazl
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    "Неудачный опыт санкций и сдерживания привел их предыдущие администрации за стол переговоров. Если они хотят вернуться к этой практике, определенно в краткое время — не недели или месяцы, а в масштабе часов и дней — мы вернемся к нашей прежней ситуации", — приводит агентство слова Роухани.

    Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

    Ранее США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. При этом ранее США подтвердили, что Иран, по их мнению, соблюдает условия Всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.

    Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний.

    Накануне парламент Ирана одобрил законопроект о выделении 520 миллионов долларов на разработку собственной ракетной программы в качестве ответа на санкции США.

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