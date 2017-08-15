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    КНР ответит на ограничительные действия США в торговле - власти

    (обновлено: )6401
    В КНР отметили, что если США не будут уважать нормы многосторонней торговли и будут действовать в ущерб торговых отношений двух стран, Китай предпримет необходимые меры для обеспечения своих законных прав и интересов.
    Пекин
    RIA News Антон Денисов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Китай не станет молча бездействовать и готов решительно ответить на возможное ужесточение правил в сфере двусторонних торговых отношений со стороны США, говорится в заявлении министерства коммерции Китая.

    Посол КНР в Украине Ду Вэй.
    Украинское фото
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    "Китай надеется, что американские торговые представители будут уважать и придерживаться объективных фактов, а также действовать с осторожностью", — заявили в ведомстве.

    Минкоммерции отмечает, что "если США не примут во внимание факты, не будут уважать нормы многосторонней торговли и будут действовать в ущерб торговых отношений двух стран, Китай не будет молча наблюдать за этим со стороны и предпримет необходимые меры для обеспечения своих законных прав и интересов ".

    Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что распорядился изучить хищения американской интеллектуальной собственности со стороны Китая, пообещав, что США ужесточат правила, нацеленные на обеспечение честной торговли. Также он сказал, что "это большой шаг, но это только начало".

    Ранее сообщалось, что Трамп планирует использовать статью 301 торгового акта 1974 года. Она позволяет США в одностороннем порядке устанавливать барьеры на пути экспортных товаров, что, как пишет издание Politico, может привезти к повышению тарифов на импорт.

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