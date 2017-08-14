Забастовка в аэропорту Испании: туристам могут отказать в компенсации - эксперт

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КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Работники аэропорта Эль Прат в Барселоне начали бессрочную забастовку. Таким образом они добиваются улучшения условий труда и увеличения численности персонала. Для предотвращения коллапса аэропорта испанское правительство решило привлечь подразделения Гражданской гвардии к контролю за безопасностью в аэропорту.

Как быть туристам, которые не смогли улететь из-за забастовки, рассказала в эфире радиостанции Голос Столицы директор турагентства "Интеко тур" Светлана Грабова.

"Если речь идет о том, что об этой забастовке было известно заранее, то авиакомпания в принципе может отказать в каких-то финансовых возвратах, или обеспечениях проживания или питания в аэропорту. Это если были заранее предупреждения за месяц и более. Если же такого предупреждения не было, и туриста вот это все застало в аэропорту, нужно в первую очередь подойти на стойку регистрации той авиакомпании, которой он должен лететь, и уже в первую очередь следовать их указаниям. Если задержка идет на 2-3 часа, могут предоставить чай, кофе, водичку", — отметила эксперт.