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    Забастовка в аэропорту Испании: туристам могут отказать в компенсации - эксперт

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    Директор турагентства "Интеко тур" Светлана Грабова в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что если о забастовке в аэропорту было известно заранее, то авиакомпании могут отказать туристам в финансовых возвратах, пропитании или проживании.
    Забастовка в аэропорту Барселоны
    LLUIS GENE / AFP

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Работники аэропорта Эль Прат в Барселоне начали бессрочную забастовку. Таким образом они добиваются улучшения условий труда и увеличения численности персонала. Для предотвращения коллапса аэропорта испанское правительство решило привлечь подразделения Гражданской гвардии к контролю за безопасностью в аэропорту.

    В аэропорту Барселоны началась забастовка
    euronews (en español) / YouTube
    В аэропорту Барселоны началась забастовка

    Как быть туристам, которые не смогли улететь из-за забастовки, рассказала в эфире радиостанции Голос Столицы директор турагентства "Интеко тур" Светлана Грабова.

    "Если речь идет о том, что об этой забастовке было известно заранее, то авиакомпания в принципе может отказать в каких-то финансовых возвратах, или обеспечениях проживания или питания в аэропорту. Это если были заранее предупреждения за месяц и более. Если же такого предупреждения не было, и туриста вот это все застало в аэропорту, нужно в первую очередь подойти на стойку регистрации той авиакомпании, которой он должен лететь, и уже в первую очередь следовать их указаниям. Если задержка идет на 2-3 часа, могут предоставить чай, кофе, водичку", — отметила эксперт.

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