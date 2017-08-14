Мужчина осквернил мемориал павшим советским воинам в Берлине

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Мужчина осквернил мемориал павшим советским воинам в Тиргартене на улице 17 июня в Берлине, пишет газета Berliner Morgenpost.

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Инцидент произошел в понедельник около 12.30 по местному времени (13.30 по Киеву). Как пишет издание, 41-летний мужчина справил нужду на монумент, а затем плюнул в него же. По данным полиции, он также громко высказывался в поддержку национал-социализма.

Во время задержания мужчина выкрикивал оскорбления в сторону России. Сообщается, что он получил полицейский запрет находиться на территории близ монумента. Ему также предстоит нести ответственность за оскорбление памяти умерших, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что неизвестные сорвали фотографии погибших бойцов АТО на Аллее Памяти возле здания Днепропетровской ОГА.