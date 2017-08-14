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    В результате нападения на кафе в Буркина-Фасо погибли 17 человек

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    Трое мужчин подъехали к кафе "Стамбул" на машине около 21.30 по местному времени (00.30 по Киеву) и открыли огонь по посетителям кафе, сидевшим на террасе. После чего армия начала операцию против преступников, завязалась перестрелка.
    Спецназ в Буркина-Фасо. Архивное фото
    @TRACterrorism

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Жертвами нападения на кафе в Буркина-Фасо стали 17 человек, 8 получили ранения, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой министра связи страны Реми Данджину. Гражданство погибших и пострадавших не уточняется.

    Трое мужчин подъехали к кафе "Стамбул" на машине около 21.30 по местному времени (00.30 по Киеву) и открыли огонь по посетителям кафе, сидевшим на террасе. После чего армия начала операцию против преступников, завязалась перестрелка.

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    Напомним, ранее в Египте неизвестный напал с ножом на отдыхающих на пляже отеля в Хургаде. По предварительной информации, погибли две туристки из Украины, еще шесть иностранцев пострадали. Как сообщил РИА Новости генеральный консул России в Хургаде Джамшед Болтаев, в числе пострадавших есть одна женщина с гражданством России и Украины, она получила поверхностные ранения, ее жизни ничто не угрожает.

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