В Шарлоттсвилле националисты намерены провести еще один митинг

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Жители американского Шарлоттсвилля ожидают, что в воскресенье пройдет еще один митинг националистов, сообщила одна из местных жительниц Катрина Тернер (Katrina Turner).

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"Мы слышали, что сегодня где-то пройдет митинг, но мы не можем узнать где. Мы слышали, что они намерены собраться снова, они все еще здесь, и мы выгнали многих из них отсюда сегодня", — сказала Тернер РИА Новости.

Около сотни демонстрантов собрались у полицейского участка в Шарлоттсвилле в воскресенье. Сохраняется спокойная обстановка, однако полицейское присутствие усилено, ряд стражей порядка в защитном обмундировании вооружены автоматами.

— Allison Wrabel (@craftypanda) 14 августа 2017 г.

​Вице-мэр города Уэс Беллами (Wes Bellamy) также сообщил, что ожидает продолжения митингов националистов. Кроме того, Беллами заявил, что президент США Дональд Трамп "должен осудить" произошедшее в Шарлоттсвилле. По его словам, каждый чиновник в стране должен оказать давление на Трампа, чтобы президент выступил с осуждением националистов.

В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. В результате инцидентов в городе погиб один человек и пострадали еще 34.

Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от 2 до 6 тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".