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    В Шарлоттсвилле националисты намерены провести еще один митинг

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    Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто (19)

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    Около сотни демонстрантов собрались у полицейского участка в Шарлоттсвилле в воскресенье. Сохраняется спокойная обстановка, однако полицейское присутствие усилено, ряд стражей порядка в защитном обмундировании вооружены автоматами.
    Протесты в Шарлоттсвилле
    @DailyProgress

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Жители американского Шарлоттсвилля ожидают, что в воскресенье пройдет еще один митинг националистов, сообщила одна из местных жительниц Катрина Тернер (Katrina Turner).

    Беспилотник снял наезд на толпу людей в Шарлоттсвилле. Видео
    Канал Ruptly TV на Youtube
    Беспилотник снял наезд на толпу людей в Шарлоттсвилле

    Смотрите также: Кровавый протест ультраправых в Виргинии

    "Мы слышали, что сегодня где-то пройдет митинг, но мы не можем узнать где. Мы слышали, что они намерены собраться снова, они все еще здесь, и мы выгнали многих из них отсюда сегодня", — сказала Тернер РИА Новости.

    Около сотни демонстрантов собрались у полицейского участка в Шарлоттсвилле в воскресенье. Сохраняется спокойная обстановка, однако полицейское присутствие усилено, ряд стражей порядка в защитном обмундировании вооружены автоматами.

    ​Вице-мэр города Уэс Беллами (Wes Bellamy) также сообщил, что ожидает продолжения митингов националистов. Кроме того, Беллами заявил, что президент США Дональд Трамп "должен осудить" произошедшее в Шарлоттсвилле. По его словам, каждый чиновник в стране должен оказать давление на Трампа, чтобы президент выступил с осуждением националистов.

    В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. В результате инцидентов в городе погиб один человек и пострадали еще 34.

    Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от 2 до 6 тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".

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