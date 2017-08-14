Автобус врезался в пешеходов в Ванкувере, есть погибшие - СМИ

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Туристический автобус врезался в толпу пешеходов в канадском городе Ванкувер, в результате чего один человек погиб, передает телеканал CTV.

По данным телеканала, инцидент произошел в воскресенье около 10.30 по местному времени (20.30 по Киеву). Автобус врезался в пешеходов, в результате чего 49-летний мужчина погиб, серьезно пострадал пожилой мужчина, а девушка-подросток получила небольшие травмы.

Как отмечает телеканал, автобус ехал на маленькой скорости, когда произошел инцидент.

Причина инцидента не установлена, полиция начала расследование.

Ранее сообщалось, что в Киевской области водитель Jaguar на литовских номерах не справился с управлением и въехал в дерево. В результате трое людей пострадали, все они были в тяжелом состоянии.