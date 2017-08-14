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    Автобус врезался в пешеходов в Ванкувере, есть погибшие - СМИ

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    Инцидент произошел в воскресенье около 10.30 по местному времени (20.30 по Киеву). Автобус врезался в пешеходов, в результате чего 49-летний мужчина погиб, серьезно пострадал пожилой мужчина, а девушка-подросток получила небольшие травмы.
    Автобус врезался в пешеходов в Ванкувере
    @CTVNews

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Туристический автобус врезался в толпу пешеходов в канадском городе Ванкувер, в результате чего один человек погиб, передает телеканал CTV.

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    По данным телеканала, инцидент произошел в воскресенье около 10.30 по местному времени (20.30 по Киеву). Автобус врезался в пешеходов, в результате чего 49-летний мужчина погиб, серьезно пострадал пожилой мужчина, а девушка-подросток получила небольшие травмы.

    Как отмечает телеканал, автобус ехал на маленькой скорости, когда произошел инцидент.

    Причина инцидента не установлена, полиция начала расследование.

    Ранее сообщалось, что в Киевской области водитель Jaguar на литовских номерах не справился с управлением и въехал в дерево. В результате трое людей пострадали, все они были в тяжелом состоянии.

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