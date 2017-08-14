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    Взрыв произошел в жилом доме в Лиссабоне, есть пострадавшие

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    На момент взрыва в доме находились 13 человек. Два человека находятся в тяжелом состоянии. По словам помощника мэра столицы Карлоса Кастро, среди пострадавших могут быть иностранцы.
    Лиссабон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Взрыв произошел в жилом доме в столице Португалии Лиссабоне, шесть человек пострадали, среди них могут быть иностранцы, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

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    Как сообщает агентство, на момент взрыва в доме находились 13 человек. Два человека находятся в тяжелом состоянии. По словам помощника мэра столицы Карлоса Кастро, среди пострадавших могут быть иностранцы.

    По данным агентства, в доме произошел взрыв, а затем начался пожар. Пожарным удалось потушить огонь. Причина взрыва не установлена, предположительно, его могла спровоцировать утечка газа.

    Ранее сообщалось, что в Ирпене Киевской области ночью в жилом доме произошел взрыв газа, в результате чего пострадали четыре человека.

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