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    Глава египетских железных дорог ушел в отставку после ж/д катастрофы

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    Заявление министра транспорта Египта об отставке главы управления железных дорог страны прозвучало на пресс-конференции, проведенной в кабинете министров арабской республики.
    В Египте столкнулись поезда, 11 августа 2017
    twitter.com/PressTV

    КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Министр транспорта Египта принял в воскресенье прошение об отставке главы управления железных дорог страны, поданное им вслед за столкновением поездов, в результате которого погибли десятки человек.

    В Египте столкнулись поезда
    youm7.com
    В египетской Александрии столкнулись два поезда: десятки погибших (18+)

    Заявление главы ведомства прозвучало на пресс-конференции, проведенной в кабинете министров арабской республики. Также, по словам министра, развитию отрасли и повышению квалификации ее работников в ближайшие годы будет уделено значительное внимание.

    В пятницу на линии в пригороде Александрии столкнулись поезда, следовавшие из Каира и из Порт-Саида. По данным минздрава Египта, 42 человека погибли и свыше 170 получили ранения. По данным СМИ, причиной трагедии могла стать ошибка семафорщика.

    Прокуратура египетского города Александрия постановила задержать машинистов и помощников столкнувшихся поездов. Срок их заключения под стражу составит 15 дней. Следствие намерено взять у них анализы мочи и крови для того, чтобы выяснить, не употребляли ли задержанные наркотические вещества.

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