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13.08.201714:38
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    Неизвестный открыл стрельбу в Швеции: пострадали три человека

    (обновлено: )42
    В полиции сообщили, что в помещении, где неизвестный открыл стрельбу, находилось около 70 человек. Двое пострадавших получили тяжелые ранения.
    На месте стрельбы в Швеции
    sydsvenskan.se

    КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Три человека госпитализированы после стрельбы, произошедшей в воскресенье утром в шведском городе Мальме, сообщили в местной полиции.

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    По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в помещении, которое предоставляется в аренду различным организациям для проведения мероприятий.

    "Три человека доставлены в больницу", — сообщили в полиции.

    Кто именно арендовал помещение, и какая встреча там проводилась, пока не сообщается.

    Сообщение о стрельбе поступило в 05.52 (06.52 по Киеву). По данным шведского телевидения SVT, в помещении находилось около 70 человек. Двое пострадавших, по предварительным данным, получили тяжелые ранения. Пострадавшим 20-25 лет.

    Dagens nyheter со ссылкой на очевидца сообщает, что ночью на вечеринку пришел неприглашенный гость, произошла ссора. После этого мужчина ушел и вернулся с приятелем, который, по словам очевидца, выстрелили из пистолета сначала в потолок, а затем в людей. По данным местной газеты Sydsvenskan, неизвестный стрелял пять или шесть раз.

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