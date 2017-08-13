Неизвестный открыл стрельбу в Швеции: пострадали три человека

КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Три человека госпитализированы после стрельбы, произошедшей в воскресенье утром в шведском городе Мальме, сообщили в местной полиции.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в помещении, которое предоставляется в аренду различным организациям для проведения мероприятий.

"Три человека доставлены в больницу", — сообщили в полиции.

Кто именно арендовал помещение, и какая встреча там проводилась, пока не сообщается.

Сообщение о стрельбе поступило в 05.52 (06.52 по Киеву). По данным шведского телевидения SVT, в помещении находилось около 70 человек. Двое пострадавших, по предварительным данным, получили тяжелые ранения. Пострадавшим 20-25 лет.

Dagens nyheter со ссылкой на очевидца сообщает, что ночью на вечеринку пришел неприглашенный гость, произошла ссора. После этого мужчина ушел и вернулся с приятелем, который, по словам очевидца, выстрелили из пистолета сначала в потолок, а затем в людей. По данным местной газеты Sydsvenskan, неизвестный стрелял пять или шесть раз.