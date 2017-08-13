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    Полиция провела серию арестов в связи с беспорядками в Шарлоттсвилле

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    Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто (14)

    (обновлено: )13
    По информации полиции штата Виргиния, предъявлены обвинения 21-летнему жителю Теннесси, 21-летнему уроженцу Виргинии, а 44-летнего жителя Флориды обвинили в скрытом ношении оружия без лицензии.
    Последствия столкновений в Шарлоттсвилле
    @DailyProgress

    КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Полиция американского штата Виргиния арестовала трех человек в связи с митингами в "Парке эмансипации" Шарлоттсвилля и продолжающимися волнениями, вызванными несанкционированным собранием.

    Столкновения в Шарлоттсвилле
    @ACLUVA
    Кровавый протест ультраправых в Виргинии

    Согласно заявлению, размещенному в Facebook полиции штата Виргиния, 21-летнему жителю Теннесси были предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка, 21-летнему уроженцу Виргинии предъявили обвинения в нападениях и побоях, а 44-летнего жителя Флориды обвинили в скрытом ношении оружия без лицензии.

    В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. В результате инцидентов в городе погиб один человек и пострадали еще 34.

    Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от 2 до 6 тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".

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