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    ФБР начало расследование событий в Шарлоттсвилле

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    Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто (13)

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    По информации СМИ, региональное управление ФБР Ричмонда, отделение гражданских прав и прокуратура западного округа Виргинии начали расследование в области гражданских прав обстоятельств смертельного инцидента с автомобилем, который произошел в в субботу утром в Шарлоттсвилле.
    Цветы в память о погибшем во время столкновений в Виргинии
    @DailyProgress

    КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Федеральные власти США начали собственное расследование событий в Шарлоттсвилле, сообщают американские СМИ.

    Столкновения в Шарлоттсвилле
    @ACLUVA
    Кровавый протест ультраправых в Виргинии

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    "Региональное управление ФБР Ричмонда, отделение гражданских прав и прокуратура западного округа Виргинии начали расследование в области гражданских прав обстоятельств смертельного инцидента с автомобилем, который произошел ранее, в субботу утром. ФБР соберет все доступные факты и доказательства", — говорится в заявлении ФБР, опубликованном корреспондентом издания Huffington Post Райаном Рейли в своем Twitter.

    В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. В результате инцидентов в городе погиб один человек и пострадали еще 34.

    Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от 2 до 6 тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".

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