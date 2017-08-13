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    Полиция предъявила обвинения мужчине, врезавшемуся в толпу в Виргинии

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    Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто (13)

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    Согласно сообщению полиции, Джеймсу Алексу Филдсу-младшему, жителю Огайо, были предъявлены обвинения по одному эпизоду убийства второй степени (преднамеренное, но не спланированное убийство), трем эпизодам нанесения телесных повреждений и одному эпизоду оставления места преступления.
    Столкновения в Шарлоттсвилле
    @ACLUVA

    КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Полиция штата Виргиния предъявила обвинения в убийстве 20-летнему жителю Огайо, врезавшемуся на машине в людей в центре американского Шарлоттсвилля.

    Появилось шокирующее видео наезда автомобиля на толпу в Виргинии
    канал Tara McCarthy в YouTube
    Появились шокирующие видео наезда автомобиля на толпу в Виргинии

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    "Джеймсу Алексу Филдсу-младшему (20 лет), жителю Огайо, были предъявлены обвинения по одному эпизоду убийства второй степени (преднамеренное, но не спланированное убийство), трем эпизодам нанесения телесных повреждений и одному эпизоду оставления места преступления", — сообщает полиция в Facebook.

    Как говорится в сообщении, Филдс был задержан в связи с наездом автомобиля на противников акции ультраправых в Шарлоттсвилле в субботу. В результате погиб один человек, еще 19 были госпитализированы.

    В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. В результате инцидентов в городе погиб один человек и пострадали еще 34.

    Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от 2 до 6 тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".

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