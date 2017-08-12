Возмущенные наплывом туристов жители Барселоны вышли на протест

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КИЕВ, 12 авг – РИА Новости Украина. Около 200 жителей Барселоны провели акцию против массового туризма на одном из пляжей каталонской столицы, сообщает газета El País.

На пляже местные жители установили десятки плакатов, на которых было написано "Мы не хотим туристов в наших зданиях! Это не пляжный курорт", "За запрет квартир для туристов", "Прекратите массовый туризм", "Хочу расти и играть в Барселонете", "Не хотим жилье для туристов".

Акцию организовала платформа "Скажи хватит" жителей барселонского района Барселонета, к ним присоединились жители других районов каталонской столицы. Протестующие были одеты в желтые футболки с надписью "Барселонета не продается". Барселонета – квартал Старого города, находится между главным портом и Олимпийской деревней. Этот район клином вдается в Средиземное море.

За акцией с удивлением наблюдали отдыхающие на пляже.

Жители Барселоны недовольны тем, что из-за резкого роста числа туристов в городе растут цены на аренды квартир – собственники предпочитают их сдавать туристам, готовым платить гораздо больше, а также поведением туристов, которые часто создают много шума и далеко не всегда ведут себя прилично.

Как заявил участник акции Пепе Пикас, первые акции начали проводить в 2014 году. "С тех пор мы лишь отступаем. Район заполонило жилье для туристов, и каждая такая квартира означает, что на одного местного жителя стало меньше", — заявил он.

Другая участница акции Пас Фернандес говорит, что платит за жилье 500 евро в месяц, при том, что ее пенсия – 900. Хозяин собирается повысить аренду. "Раньше в квартале мы жили рядом с ворами, наркоманами, мы пытались нормально уживаться и у нас это получалось. Но туризм уничтожил все", — сказала она.

При этом активисты уверяют, что их протест направлен не против туризма, а против неконтролируемого развития этого сектора. "Проблема – спекуляция. Все больше местных жителей выселяют из съемных квартир. Недопустимо, чтобы собственники требовали тысячу евро за квартиру 30 кв метров. 80% моих знаковых вынуждены были уехать, а сейчас в этих квартирах живут туристы", — сказала Эстер Хокера.

В последнее время в Каталонии, Майорке и Стране Басков участились акции против "туристической модели Испании", которые проводят местные жители и активисты левых сепаратистских организаций.

В первом полугодии Испания установила очередной рекорд по числу иностранных туристов — 36,4 миллиона, это на 11,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в июне здесь отдыхали 8,4 миллиона иностранцев. Самые популярные направления — Каталония, Канарские и Балеарские острова. Премьер Испании Мариано Рахой заявил, что туризм обеспечивает 11% ВВП Испании и призвал "заботиться о нем и хорошо к нему относиться".

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Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор считает небезопасными для туристов условия в районе залива Анталья в Турции, решение согласовано с МИД РФ.