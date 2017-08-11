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    Французская стабильность. Рейтиг Макрона стремительно падает

    (обновлено: )11341
    согласно данным проведенного опроса, после трех месяцев после избрания Эммануэля Макрона президентом Франции его политику одобряют только 36% опрошенных.
    Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Спустя 100 дней после избрания Эммануэля Макрона президентом Франции только 36% французов удовлетворены его работой, свидетельствуют данные опроса центра Ifop, опубликованные газетой Figaro.

    Президент Франции Эммануэль Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Газета отмечает, что в 2012 году, спустя сто дней после избрания Франсуа Олланда политику главы государства одобряли 46% опрошенных.

    "Преимущества президентских и парламентских выборов, политических перестановок с назначением правых в правительство или с созданием группы в Национальном собрании, политическое позиционирование президента Республики испарились. И даже объявление о проведении Олимпийских игр в Париже, кажется, не оказало положительного эффекта. Французы находятся в ожидании результатов и разъяснения реформ", — заключил директор центра общественного мнения Ifop Жером Фурке.

    Сообщается также, что только 23% опрошенных считают, что Франция развивается в правильном направлении. В августе 2007 года, спустя три месяца после избрания Николя Саркози так думали 45% опрошенных.

    Издание не уточняет, в какие сроки было проведено исследование, а также сколько человек приняли в нем участие.

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