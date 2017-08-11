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    США потратили на помощь афганским военным $76 млрд за 25 лет - отчет

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    Средства американских налогоплательщиков, в частности, пошли на поставки 600 тысяч единиц огнестрельного оружия, 76 тысяч транспортных средств, 208 вертолетов.
    Афганистан. Архивное фото
    RIA News Даниил Колодин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Вашингтон вложил в общей сложности 76 миллиардов долларов в программы по поддержке афганских сил безопасности, говорится в докладе счетной палаты США.

    Армия США
    flickr.com/The National Guard
    Барин гуляет. США потратили почти $100 млн на форму полиции Афганистана

    Средства, в частности, пошли на поставки 600 тысяч единиц огнестрельного оружия, 76 тысяч транспортных средств, 208 вертолетов.

    Кроме того, военные Афганистана получили около 30 тысяч приборов для обезвреживания взрывных устройств и 16 тысяч аппаратов для ведения разведывательной дельности, в том числе беспилотников.

    В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка". В ней участвуют около 13,5 тысяч военнослужащих.

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