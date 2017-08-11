В ЕС созывают экстренную встречу министров из-за ядовитых яиц

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Еврокомиссия созывает 26 сентября в Брюсселе встречу профильных министров и представителей национальных контролирующих органов в связи с поступлением в торговые сети стран Евросоюза зараженных инсектицидом фипронил куриных яиц, сообщила представитель исполнительной коллегии ЕС Мина Андреева.

В Евросоюзе набирает обороты скандал, связанный с обнаружением в яйцах некоторых бельгийских и голландских птицеводческих хозяйств инсектицида фипронил. Его используют для лечения куриц-несушек от вшей, однако по европейским нормам, применять фипронил в птицеводческих хозяйствах, чья продукция ориентирована на потребительский рынок, запрещено. Эксперты предупреждают, что частое потребление яиц, содержащих данный инсектицид, опасно для здоровья. Тем не менее миллионы яиц, зараженных фипронилом, уже поступили на прилавки магазинов стран ЕС.

"Предварительно встреча намечена на 26 сентября", — сказала Андреева журналистам.

По ее словам, совещание проводится, чтобы обсудить ситуацию и меры повышения эффективности системы ЕС по оповещению о мошенничестве с продовольственными товарами и о ситуации с безопасностью продовольственной сети.

На встрече будут представлены страны, где были выявлены зараженные фипронилом яйца — Нидерланды, Бельгия, Германия, Франции, Швеция, Великобритания, Дания, Ирландия, Австрия, Люксембург, Польша, Румыния, Словакия и Словения, а также Швейцария и Гонконг.

В среду министр здравоохранения Бельгии Дени Дюкарм заявил, что о заражении яиц фипронилом голландским властям было известно еще в ноябре 2016 года, однако они не информировали об этом партнеров по ЕС при том, что Нидерланды — ведущий экспортер яиц в Евросоюзе и второй в мире после США.

К расследованию скандала подключены прокуратуры Бельгии и Нидерландов. В четверг власти Нидерландов задержали двух мужчин, подозреваемых в причастности к делу, а полиция Бельгии провела обыски на 12 предприятиях, специализирующихся на услугах дезинфекции и применяющих инсектицид фипронил.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия возобновила прекращенный в декабре прошлого года импорт украинской птицы и яиц в страны ЕС с территорий, на которых не были зафиксированы вспышки птичьего гриппа.