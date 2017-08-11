Трамп: угрозы Гуаму не сойдут с рук Ким Чен Ыну

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Угрозы американской военной базе на атолле Гуам в Тихом океане не сойдут с рук северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, заявил президент США Дональд Трамп.

"Он очень неуважительно отзывался о нашей стране. Он говорил ужасные вещи. Но со мной это ему не сойдет с рук", — заявил Трамп журналистам.

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По его словам, он в курсе угроз КНДР относительно Гуама.

"Посмотрим, что он (Ким Чен Ын — ред.) сделает с Гуамом. Если он сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал", — добавил Трамп.

Ранее командование стратегических сил Корейской народной армии заявило о проработке плана одновременного удара четырьмя ракетами "Хвасон-12" по району в 30-40 километрах от острова Гуам, где расположены американские военные базы. Сообщалось, что ракеты пролетят над тремя японскими префектурами. Ракеты пролетят 3356,7 километров за 1065 секунд. Кроме того, в заявлении утверждается, что план будет доработан к середине августа и представлен на рассмотрение Ким Чен Ына. После этого военные будут готовы осуществить его в любой момент по приказу главнокомандующего.

Ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.