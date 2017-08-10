Пекин обвинил Вашингтон в грубом нарушении своего суверенитета

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КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина, Анна Раткогло. Китай обвинил США в грубом нарушении своего суверенитета и международного права в связи с проходом американского эсминца вблизи островов Спратли в Южно-Китайском море, сказано в сообщении министерстве иностранных дел КНР.

"Американский эсминец "Джон С. Маккейн" без разрешения китайских властей приблизился к островам Наньша (Спратли). Судно США нарушило законы Китая и соответствующие нормы международного права, грубо нарушив суверенитет КНР, подорвав мир, безопасность и порядок в этих водах", — отмечается в заявлении официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

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Дипломат подчеркнул, что подобные действия ставят под угрозу безопасность личного состава с обеих сторон.

"Китай выражает серьезное недовольство этим инцидентом и намерен сделать соответствующее представление… Подобные провокации американской стороны вынуждают Китай принимать меры для повышения мер защиты своей территории", — отметил Гэн Шуан.

МИД КНР также призвал США уважать суверенитет и интересы безопасности Китая, считаться с совместными усилиями региональных государств по сохранению мира и стабильности в Южно-Китайском море, а также не подрывать в очередной раз взаимное доверие между Пекином и Вашингтоном в отношении региональных дел.

"На протяжении некоторого времени совместные усилия Китая и стран АСЕАН привели к снижению напряженности и позитивному развитию ситуации в Южно-Китайском море… В данном контексте некоторые иностранные силы идут против течения и под предлогом "свободы навигации" пытаются внести беспорядок в ситуацию, стабилизация которой далась большим трудом. Это, в конце концов, демонстрирует, кто на самом деле не желает поддерживать стабильность в Южно-Китайском море, кто является основным фактором, способствующим милитаризации Южно-Китайского моря", — подчеркнул официальный представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что эсминец "Джон С. Маккейн" прошел неподалеку от рифа Мисчиф (Мэйцзи — кит.) из состава островов Спратли, выполняя "операцию свободы судоходства".

Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

Наиболее активные споры в последние годы ведутся из-за строительства на островах китайских объектов, которые другие страны считают незаконным.