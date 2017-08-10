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10.08.201715:31
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    У "танцующего миллионера" арестовали имущество за долги

    (обновлено: )50720
    Как отмечается, общий объем долгов инвестиционного холдинга итальянца составляет почти 30 миллионов евро. Вакки уже лишился нескольких яхт, вилл и доли в гольф-клубе.
    Джанлука Ваччи
    @gianlucavacchi

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Итальянский банк BPM наложил арест на имущество звезды Instagram, 50-летнего "танцующего миллионера" Джанлуки Вакки.

    instagram.com/gutierrezary
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    Вакки лишился нескольких яхт, вилл и доли в гольф-клубе, которые были финансовым обеспечением 10-миллионного кредита, взятого в 2008 году. С тех пор он выплатил всего два взноса по два миллиона евро, однако не смог закрыть третий, истекавший в конце 2015 года. Как отмечает газета Il Fatto Quotidiano, арест активов миллионера может спровоцировать эффект домино: общий объем долгов его инвестиционного холдинга составляет почти 30 миллионов евро.

    В конце июня Джанлука Вакки расстался с моделью Джорджией Габриеле, с которой встречался более трех лет. Своей бешеной популярностью он отчасти обязан бывшей подруге: в июле прошлого года видео с их танцем на палубе яхты стало вирусным и разлетелось по сети.

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