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    Двухэтажный автобус врезался в магазин в Лондоне: есть пострадавшие

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    В результате аварии произошло обрушение фасада магазина, а два человека оказались заблокированными на втором этаже автобуса.
    Двухэтажный автобус врезался в магазин в Лондоне
    sky.com

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Двухэтажный автобус врезался в магазин на юго-западе столицы Великобритании, есть пострадавшие, сообщила полиция города.

    "Сотрудники полиции находятся на месте происшествия с участием автобуса на Лавендер Хилл в Уондсуэрте (один из районов Лондона — Ред.), нескольким пассажирам оказывается помощь сотрудниками службы скорой медицинской помощи Лондона", — сообщила столичная полиция в Twitter.

    ​В свою очередь, медики сообщили, что оказали помощь шести пострадавшим.

    По информации пожарных, авария спровоцировала обрушение фасада магазина, в результате чего два человека оказались заблокированы на втором этаже автобуса. Сотрудники пожарных служб пытаются освободить их.

    Напомним, во Львовской области разбился двухэтажный автобус с туристами.

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