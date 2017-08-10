Двухэтажный автобус врезался в магазин в Лондоне: есть пострадавшие

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Двухэтажный автобус врезался в магазин на юго-западе столицы Великобритании, есть пострадавшие, сообщила полиция города.

"Сотрудники полиции находятся на месте происшествия с участием автобуса на Лавендер Хилл в Уондсуэрте (один из районов Лондона — Ред.), нескольким пассажирам оказывается помощь сотрудниками службы скорой медицинской помощи Лондона", — сообщила столичная полиция в Twitter.

Firefighters are working to release two people who are trapped on the upper deck of the bus in #Battersea https://t.co/CUpL3FLuyV pic.twitter.com/jq9CHc6Pn2 — London Fire Brigade (@LondonFire) 10 августа 2017 г.

​В свою очередь, медики сообщили, что оказали помощь шести пострадавшим.

По информации пожарных, авария спровоцировала обрушение фасада магазина, в результате чего два человека оказались заблокированы на втором этаже автобуса. Сотрудники пожарных служб пытаются освободить их.

Напомним, во Львовской области разбился двухэтажный автобус с туристами.