наверх
10.08.201706:26
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Сербия под международным давлением из-за близких отношений с РФ - Вучич

    (обновлено: )36
    Президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что "больше невозможно появиться где-либо на Западе, чтобы вас не спросили о России" и чтобы "русские не упрекнули, что вы не сделали чего-то, что они считают интересом".
    Александр Вучич. Архивное фото
    RIA News Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 авг – РИА Новости Украина. Сербия находится под большим давлением со стороны "великих держав" из-за своих близких отношений с Россией, заявил президент страны Александр Вучич.

    Флаг Сербии
    Associated Press Visar Kryeziu
    ЕС объявил Сербии сельхозвойну

    "Мы сегодня под большим давлением великих держав. Я впервые говорю об этом таким образом. Больше невозможно появиться где-либо на Западе, чтобы вас не спросили о России. И чтобы вас русские не упрекнули, что вы не сделали чего-то, что они считают интересом, но против чего выступает Запад", — сказал Вучич в эфире белградского телеканала "Пинк".

    Читайте также — Отставка Бальчуна: борьба с коррупцией или война за потоки?

    В этой связи он подчеркнул, что Сербия — независимое государство и самостоятельно принимает решения, и отметил, что иностранных послов больше не спрашивают, что написать в декларациях, резолюциях и других актах, как это было когда-то.

    "Когда-то повестку дня заседаний правительства сначала докладывали в отдельные посольства, о чем существуют служебные записи, и только после этого шли на заседание правительства. Мне было бы стыдно, если бы я в этом участвовал. Сегодня я горжусь тем, что Сербия независима в принятии своих решений", — заявил Вучич.

    Читайте также: И грянет "Буря"! Грозит ли Донбассу очистка территории в хорватском духе?

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Гужва о настоящей цели обысков СБУ в "Стране". Видео
    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Войцех Бальчун
    Польский эксперимент: отставка Бальчуна
    Оружие. Архивное фото
    Рост криминала в Украине
    Протестующие заблокировали Харьковское шоссе в Киеве
    Протесты по-киевски. Жители против АЗС