Сербия под международным давлением из-за близких отношений с РФ - Вучич

КИЕВ, 10 авг – РИА Новости Украина. Сербия находится под большим давлением со стороны "великих держав" из-за своих близких отношений с Россией, заявил президент страны Александр Вучич.

"Мы сегодня под большим давлением великих держав. Я впервые говорю об этом таким образом. Больше невозможно появиться где-либо на Западе, чтобы вас не спросили о России. И чтобы вас русские не упрекнули, что вы не сделали чего-то, что они считают интересом, но против чего выступает Запад", — сказал Вучич в эфире белградского телеканала "Пинк".

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В этой связи он подчеркнул, что Сербия — независимое государство и самостоятельно принимает решения, и отметил, что иностранных послов больше не спрашивают, что написать в декларациях, резолюциях и других актах, как это было когда-то.

"Когда-то повестку дня заседаний правительства сначала докладывали в отдельные посольства, о чем существуют служебные записи, и только после этого шли на заседание правительства. Мне было бы стыдно, если бы я в этом участвовал. Сегодня я горжусь тем, что Сербия независима в принятии своих решений", — заявил Вучич.

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