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    Турция отреагировала на сообщения об эпидемии опасного вируса

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    В Министерстве здравоохранения Турции сообщили, что вирусом Коксаки можно заразиться в любой стране, а распространение в СМИ информации об эпидемии является спекуляцией.
    Украинские туристы в Турции заразились опасным вирусом
    Facebook Виталия Куприя

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина, Федор Смирнов. В Турции нет эпидемии вируса Коксаки, сообщил Минздрав страны в ответе на запрос РИА Новости.

    Врач-инфекционист Ольга Голубовская
    Facebook Ольги Голубовской
    Голубовская об опасности вируса Коксаки и его лечении

    Ранее СМИ сообщили, что в Турции растет число туристов, заболевших вирусом Коксаки (относится к энтеровирусным инфекциям), десятки отдыхающих были якобы вынуждены досрочно прервать свой отпуск. В понедельник в дирекции культуры и туризма провинции Анталья РИА Новости сообщили об одном случае с семьей из Украины, члены которой, по предположению врача, заразились вирусом Коксаки. Роспотребнадзор в этой связи открыл "горячую линию".

    "По запросу РИА Новости мы изучили эту тему. Наши представители в Анталье провели расследование и выявили случаи кожной сыпи у семи украинских туристов. Наше министерство считает, что подобные случаи могут произойти в любой стране. По результатам нашего расследования, не может быть и речи ни о какой эпидемии. Оцениваем распространение новостей о ней в российских соцсетях и СМИ как спекулятивное, и хотим через РИА Новости заверить, что российские туристы могут спокойно отправляться на отдых в Турцию", — говорится в заявлении министерства.

    Во вторник глава Федерации отельеров Турции Осман Айык заявил РИА Новости, что информация о распространении вируса не соответствует действительности.

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    Вирус Коксаки относится к возбудителям детских инфекций. Преимущественно проявляется нарушением работы кишечника, диареей, общей интоксикацией и характерной сыпью. Течение инфекционного процесса в целом благоприятное, но бывают случаи развития осложнений.

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