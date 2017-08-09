В Польше судят украинца, сбившего насмерть подростков

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. В городе Еленя Гура (Польша) начался суд по делу 28-летнего украинца, обвиняемого в том, что в новогоднюю ночь, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он сбил двух девушек-подростков, которые шли по тротуару. 14- и 16-летняя девушки погибли на месте, передает "Польское радио".

"По утверждению обвинения, мужчина ехал со скоростью минимум 90 км/ч и въехал в пострадавших, не оставляя им никаких шансов. Обе погибли на глазах своих близких", — говорится в сообщении.

Обвиняемый отсутствовал в зале суда. По словам защитника обвиняемого Вацлава Маевского, он имеет право не участвовать в заседаниях, разве что суд сочтет его присутствие необходимым.

Также адвокат Маевский подчеркнул, что хотя общественное мнение уже огласило приговор по этому делу, он намерен доказать, что это не подсудимый управлял в новогоднюю ночь злосчастным Jeep Cherokee.

"Я не буду скрывать, что речь идет об определенных заявлениях полицейских, которые прибыли уже после аварии", — заявил защитник.

Он добавил, что также "определенные высказывания свидетелей" представляют водителя в другом свете.

Адвокат подчеркнул, что сам обвиняемый не признает своей вины и не помнит самого события.

"По этой причине он не в состоянии признать вину", — сказал Вацлав Маевский. Адвокат добавил, что для обвиняемого это была настолько драматичная ситуация, что он не в состоянии вспомнить ход событий.

Обвиняемому грозит до 12 лет заключения.

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