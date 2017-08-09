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    В Польше судят украинца, сбившего насмерть подростков

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    Обвиняемый в том, что в новогоднюю ночь в состоянии алкогольного опьянения он сбил двух девушек-подростков, имеет право не участвовать в судебных заседаниях.
    Украинец в Польше сбил насмерть двух девушек. Место аварии
    portalik24.pl

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. В городе Еленя Гура (Польша) начался суд по делу 28-летнего украинца, обвиняемого в том, что в новогоднюю ночь, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он сбил двух девушек-подростков, которые шли по тротуару. 14- и 16-летняя девушки погибли на месте, передает "Польское радио".

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    "По утверждению обвинения, мужчина ехал со скоростью минимум 90 км/ч и въехал в пострадавших, не оставляя им никаких шансов. Обе погибли на глазах своих близких", — говорится в сообщении.

    Обвиняемый отсутствовал в зале суда. По словам защитника обвиняемого Вацлава Маевского, он имеет право не участвовать в заседаниях, разве что суд сочтет его присутствие необходимым.

    Также адвокат Маевский подчеркнул, что хотя общественное мнение уже огласило приговор по этому делу, он намерен доказать, что это не подсудимый управлял в новогоднюю ночь злосчастным Jeep Cherokee.

    "Я не буду скрывать, что речь идет об определенных заявлениях полицейских, которые прибыли уже после аварии", — заявил защитник.

    Он добавил, что также "определенные высказывания свидетелей" представляют водителя в другом свете.

    Адвокат подчеркнул, что сам обвиняемый не признает своей вины и не помнит самого события.

    "По этой причине он не в состоянии признать вину", — сказал Вацлав Маевский. Адвокат добавил, что для обвиняемого это была настолько драматичная ситуация, что он не в состоянии вспомнить ход событий.

    Обвиняемому грозит до 12 лет заключения.

    Ранее сообщалось, что на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией разбилась Ирина Бережная. Гибель экс-нардепа подтвердили в ее окружении. Представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что Бережная погибла в результате автокатастрофы близ города Задар в Хорватии.

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