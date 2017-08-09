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    В мире

    В США скандальную авиалинию обвинили в смерти спаниеля

    (обновлено: )6910
    Как сообщается, вылет рейса был задержан на два часа. Животное после регистрации было передано в грузовой отсек. По мнению семьи, задержка полета стала причиной гибели собаки.
    Самолет авиакомпании United Airlines
    flickr.com/ ChicagoKoz

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Семья из Техаса обвиняет авиакомпанию United Airlines в смерти своего спаниеля Лулу из-за задержки вылета, пишет Washington Post.

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    Вылет рейса, на котором летела семья Расмуссен, из-за погоды был задержан на два часа. Пятилетний спаниель после регистрации был передан в грузовой отсек для животных.

    Семья полагает, что задержка стала причиной гибели собаки и требует ответа от перевозчика.

    Однако, как отмечает издание, неизвестно, где находилась собака до вылета самолета.

    Напомним, американская авиакомпания United Airlines достигла мирового соглашения с пассажиром Дэвидом Дао, который был силой снят с одного из рейсов из-за "перегрузки".

    В апреле на борту этой же авиакомпании умер гигантский кролик.

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