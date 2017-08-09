Сотрудник ВВС смотрел фильм для взрослых во время выпуска новостей

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Сотрудника ВВС уличили в просмотре фильма для взрослых в прямом эфире во время выпуска новостей, пишет газета Daily Mail.

Как пишет издание, человек в наушниках сидел в студии телеканала с компьютером за спиной ведущей новостей так, что зрителям было видно его монитор. На записи выпуска новостей видно, как женщина раздевается и снимает бюстгальтер. Вероятно, это может быть любовной сценой из художественного фильма.

По информации издания, этот выпуск в понедельник вечером смотрели около 3,8 миллиона телезрителей. Инцидент вызвал бурную реакцию среди пользователей соцсетей. Телеканал заявил, что расследует инцидент.