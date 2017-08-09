наверх
09.08.201709:12
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Сотрудник ВВС смотрел фильм для взрослых во время выпуска новостей

    (обновлено: )2
    Человек в наушниках сидел в студии телеканала ВВС с компьютером за спиной ведущей новостей так, что зрителям было видно его монитор. Выпуск новостей смотрели около 3,8 миллиона телезрителей.
    Сотрудник ВВС смотрел фильм для взрослых во время выпуска новостей
    youtube.com/No 1 NeWs

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Сотрудника ВВС уличили в просмотре фильма для взрослых в прямом эфире во время выпуска новостей, пишет газета Daily Mail.

    Как пишет издание, человек в наушниках сидел в студии телеканала с компьютером за спиной ведущей новостей так, что зрителям было видно его монитор. На записи выпуска новостей видно, как женщина раздевается и снимает бюстгальтер. Вероятно, это может быть любовной сценой из художественного фильма.

    По информации издания, этот выпуск в понедельник вечером смотрели около 3,8 миллиона телезрителей. Инцидент вызвал бурную реакцию среди пользователей соцсетей. Телеканал заявил, что расследует инцидент.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
      Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины
      Протестующие заблокировали Харьковское шоссе в Киеве
      Парковка раздора. Киевляне вышли на протест
      Скорая в Китае. Архивное фото
      Удар стихии. Мощное землетрясение в Китае
      Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого