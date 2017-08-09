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    В мире

    В Ираке почти 30 человек приговорили к казни

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    По словам судьи, Центральный уголовный суд вынес приговор 27 обвиняемым, осужденным за участие в массовых убийствах в Шпейхере, когда были убиты 1700 человек.
    Молоток судьи
    REUTERS Carlos Jasso

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Центральный уголовный суд Ирака приговорил 27 человек к смертной казни за участие в массовых убийствах в 2014 году на территории, контролируемой террористической организацией "Исламское государство", когда погибли 1700 человек, передает CNN.

    Флаг Донецкой народной республики
    Associated Press Darko Vojinovic
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    "Центральный уголовный суд вынес приговор 27 обвиняемым, осужденным за участие в массовых убийствах в Шпейхере", — говорится в заявлении, опубликованном представителем Высшего судебного совета Ирака.

    По его словам, решение является "предварительным и может быть обжаловано".

    Это второе массовое осуждение, связанное с так называемой "резней в Шпейхере", совершенной членами ИГИЛ в 2014 году. В 2016 году в Ираке были повешены 36 человек за участие в массовых убийствах. Они были казнены в тюрьме Аль-Хут в провинции Насирия.

    Напомним, ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко предложил ввести в качестве высшей меры наказания за коррупцию смертную казнь.

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