В Ираке почти 30 человек приговорили к казни

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Центральный уголовный суд Ирака приговорил 27 человек к смертной казни за участие в массовых убийствах в 2014 году на территории, контролируемой террористической организацией "Исламское государство", когда погибли 1700 человек, передает CNN.

"Центральный уголовный суд вынес приговор 27 обвиняемым, осужденным за участие в массовых убийствах в Шпейхере", — говорится в заявлении, опубликованном представителем Высшего судебного совета Ирака.

По его словам, решение является "предварительным и может быть обжаловано".

Это второе массовое осуждение, связанное с так называемой "резней в Шпейхере", совершенной членами ИГИЛ в 2014 году. В 2016 году в Ираке были повешены 36 человек за участие в массовых убийствах. Они были казнены в тюрьме Аль-Хут в провинции Насирия.

Напомним, ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко предложил ввести в качестве высшей меры наказания за коррупцию смертную казнь.