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    В мире

    Маккейн раскритиковал Трампа за пустые угрозы Северной Корее

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (475)

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    По словам сенатора Джона Маккейна, он не согласен с комментарием президента Дональда Трампа, поскольку если кто-либо говорит, что намерен что-то сделать, то он должен быть на это способен.
    Сенатор США Д. Маккейн. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Влиятельный сенатор Джон Маккейн раскритиковал президента Дональда Трампа, который обещал ответить "огнем и яростью" на возможные провокации со стороны КНДР.

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    "Я не согласен с комментарием президента, поскольку если ты говоришь, что намерен что-то сделать, то ты должен быть на это способен. Я не думаю, что так нужно подходить к подобному вопросу, к подобному вызову", — заявил Маккейн в эфире радио KTAR.

    Сенатор также сказал, что ему не совсем понятен смысл слов Трампа. "Я не знаю, что он такое говорит, я давно прекратил попытки истолковать то, что он говорит. Это не что-то ужасное, но это классический Трамп, в том смысле, что он все преувеличивает", — заявил он.

    Маккейн является председателем комитета по вооруженным силам сената и в этом качестве оказывает большое влияние на внешнюю и оборонную политику США. Маккейн известен как "ястреб" в своем подходе к внешней политике. Ранее в июле 80-летний сенатор перенес операцию, после которой у него диагностировали рак мозга. Несмотря на тяжелую болезнь, Маккейн не планирует уходить из конгресса.

    Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее ответить "огнем и яростью" в случае, если с ее стороны будет реальная угроза для США.

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