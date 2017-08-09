Маккейн раскритиковал Трампа за пустые угрозы Северной Корее

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Влиятельный сенатор Джон Маккейн раскритиковал президента Дональда Трампа, который обещал ответить "огнем и яростью" на возможные провокации со стороны КНДР.

"Я не согласен с комментарием президента, поскольку если ты говоришь, что намерен что-то сделать, то ты должен быть на это способен. Я не думаю, что так нужно подходить к подобному вопросу, к подобному вызову", — заявил Маккейн в эфире радио KTAR.

Сенатор также сказал, что ему не совсем понятен смысл слов Трампа. "Я не знаю, что он такое говорит, я давно прекратил попытки истолковать то, что он говорит. Это не что-то ужасное, но это классический Трамп, в том смысле, что он все преувеличивает", — заявил он.

Маккейн является председателем комитета по вооруженным силам сената и в этом качестве оказывает большое влияние на внешнюю и оборонную политику США. Маккейн известен как "ястреб" в своем подходе к внешней политике. Ранее в июле 80-летний сенатор перенес операцию, после которой у него диагностировали рак мозга. Несмотря на тяжелую болезнь, Маккейн не планирует уходить из конгресса.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее ответить "огнем и яростью" в случае, если с ее стороны будет реальная угроза для США.