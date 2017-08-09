Второе землетрясение магнитудой 6,4 произошло на северо-западе Китая

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на северо-западе Китая, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

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Подземные толчки зафиксированы в 23.27 времени UTC (2.27 по Киеву). Эпицентр располагался в 96 километрах к югу от села Достык в Казахстане. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 километров.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Во вторник в 21.19 по местному времени (16.19 по Киеву) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 7. После этого было зафиксировано более 100 афтершоков. По последним данным, погибли 9 человек, более 160 пострадали.