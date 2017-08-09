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    Второе землетрясение магнитудой 6,4 произошло на северо-западе Китая

    Тема:

    Удар стихии. Мощное землетрясение в Китае (197)

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    Подземные толчки зафиксированы в 23.27 времени UTC (2.27 по Киеву). Эпицентр располагался в 96 километрах к югу от села Достык в Казахстане. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 километров.
    Последствия землетрясения в Китае, 8 августа 2017
    shine.cn

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на северо-западе Китая, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    Паника и разрушения: жуткие кадры землетрясения в Китае. Видео
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    Паника и разрушения: жуткие кадры землетрясения в Китае

    Смотрите также: Появились первые кадры разрушительного землетрясения в Китае

    Подземные толчки зафиксированы в 23.27 времени UTC (2.27 по Киеву). Эпицентр располагался в 96 километрах к югу от села Достык в Казахстане. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 километров.

    Информации о пострадавших пока не поступало.

    Во вторник в 21.19 по местному времени (16.19 по Киеву) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 7. После этого было зафиксировано более 100 афтершоков. По последним данным, погибли 9 человек, более 160 пострадали.

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