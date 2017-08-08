В центре Тбилиси горит Святая гора

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Лесной массив загорелся вечером во вторник на горе Мтацминда, в Тбилиси, сообщает Sputnik Грузия.

По информации очевидцев, площадь пожара большая, и огонь продолжает распространяться. На месте мобилизованы бригады пожарной и скорой помощи. Местные жители опасаются, что огонь распространится на близлежащие дома.

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"Горит лесной массив. Пока еще рано говорить о пораженной огнем площади, идет процесс ликвидации возгораний и в данный момент сложно судить о масштабах. На месте мобилизованы пожарные расчеты, цистерны с водой", — сообщает Агентство по управлению неотложной помощью.

Авиация на данный момент к тушению пожара не подключена.

Мтацминда, в переводе с грузинского дословно — Святая гора, находится в центре Тбилиси. Фактически это — символ города и одно из излюбленных мест отдыха горожан и туристов.

На вершине Мтацминда расположена тбилисская телебашня высотой 277,4 м, самый большой городской парк с аттракционами, фуникулерной линией и рестораном на верхней станции. На склоне горы находится церковь Святого Давида (Мама-Давити) и пантеон с многочисленными захоронениями выдающихся людей Грузии — известных писателей, артистов, ученых и национальных героев.

Ранее пресс-служба ГСЧС сообщала, что пожар вспыхнул на территории Костогрызовского лесничества в Херсонской области, к тушению была привлечена авиация.