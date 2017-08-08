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    В центре Тбилиси горит Святая гора

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    По словам очевидцев, площадь пожара большая, и огонь продолжает распространяться, на месте мобилизованы бригады пожарной и скорой помощи. Местные жители опасаются, что огонь распространится на близлежащие дома.
    Тбилиси
    RIA News Виталий Савельев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Лесной массив загорелся вечером во вторник на горе Мтацминда, в Тбилиси, сообщает Sputnik Грузия.

    По информации очевидцев, площадь пожара большая, и огонь продолжает распространяться. На месте мобилизованы бригады пожарной и скорой помощи. Местные жители опасаются, что огонь распространится на близлежащие дома.

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    "Горит лесной массив. Пока еще рано говорить о пораженной огнем площади,  идет  процесс ликвидации возгораний и в данный момент сложно судить о масштабах. На месте мобилизованы пожарные расчеты, цистерны с водой", — сообщает Агентство по управлению неотложной помощью.

     

    Авиация на данный момент к тушению пожара не подключена.

    Мтацминда, в переводе с грузинского дословно — Святая гора, находится в центре Тбилиси. Фактически это — символ города и одно из излюбленных мест отдыха горожан и туристов. 

    На вершине Мтацминда расположена тбилисская телебашня высотой 277,4 м, самый большой городской парк с аттракционами, фуникулерной линией и рестораном на верхней станции. На склоне горы находится церковь Святого Давида (Мама-Давити) и пантеон с многочисленными захоронениями выдающихся людей Грузии — известных писателей, артистов, ученых и национальных героев. 

    Ранее пресс-служба ГСЧС  сообщала, что пожар вспыхнул на территории Костогрызовского лесничества в Херсонской области, к тушению была привлечена авиация.

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