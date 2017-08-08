В музее Австралии "обезглавили" трех динозавров

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Неизвестные отпилили головы у трех дорогостоящих моделей динозавров в австралийском Национальном музее динозавров, сообщает издание Huffington Post Australia.

Three raptor heads were removed with an angle grinder or hacksaw at National Dinosaur Museum on Saturday night. https://t.co/7FGkf8dy0k pic.twitter.com/fR3DDB7SHV — ACT Policing (@ACTPolicing) 7 августа 2017 г.

Как пишет издание, модели динозавров находились в расположенной на улице части экспозиции. Чтобы добраться до них, преступники должны были перелезть через забор высотой 1,2 метра. Полиция полагает, головы динозавров отпили с помощью шлифовальной машины или ножовки.

Инцидент произошел в субботу. На данный момент злоумышленников и головы динозавров найти не удалось. Сотрудник музея сообщил, что ущерб оценивается в несколько тысяч долларов.

Отмечается, что это уже четвертый аналогичный случай в истории музея. Впервые в 2013 году динозавр был украден также из расположенной на улице экспозиции музея.

Ранее сообщалось, что в селе Крушинка Киевской области спасатели поймали крупного ящера, который забрел на территорию частного дома. В команду спасения животных обратилась жительница села, которая сообщила, что по ее огороду уже несколько недель ходит "динозавр" и ест кабачки. По ее словам, незваный гость уже съел весь урожай кабачков и потоптал грядки. Также она подробно описала внешность "динозавра" и его размеры. Спасатели животных выехали на место происшествия, где во дворе частного дома обнаружили крупную игуану более метра в длинну, спокойно сидящую на кусте.