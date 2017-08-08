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    В музее Австралии "обезглавили" трех динозавров

    (обновлено: )7110
    Инцидент произошел с экспонатами, которые стояли на улице. Злоумышленникам пришлось перелезть через забор 1,2 метра, чтобы отпилить головы с помощью шлифовальной машины или ножовки.
    В музее Австралии обезглавили трех динозавров
    @ACTPolicing

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Неизвестные отпилили головы у трех дорогостоящих моделей динозавров в австралийском Национальном музее динозавров, сообщает издание Huffington Post Australia.

    Как пишет издание, модели динозавров находились в расположенной на улице части экспозиции. Чтобы добраться до них, преступники должны были перелезть через забор высотой 1,2 метра. Полиция полагает, головы динозавров отпили с помощью шлифовальной машины или ножовки.

    Инцидент произошел в субботу. На данный момент злоумышленников и головы динозавров найти не удалось. Сотрудник музея сообщил, что ущерб оценивается в несколько тысяч долларов.

    Отмечается, что это уже четвертый аналогичный случай в истории музея. Впервые в 2013 году динозавр был украден также из расположенной на улице экспозиции музея.

    Ранее сообщалось, что в селе Крушинка Киевской области спасатели поймали крупного ящера, который забрел на территорию частного дома. В команду спасения животных обратилась жительница села, которая сообщила, что по ее огороду уже несколько недель ходит "динозавр" и ест кабачки. По ее словам, незваный гость уже съел весь урожай кабачков и потоптал грядки. Также она подробно описала внешность "динозавра" и его размеры. Спасатели животных выехали на место происшествия, где во дворе частного дома обнаружили крупную игуану более метра в длинну, спокойно сидящую на кусте.

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