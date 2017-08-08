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    Землетрясение произошло в районе турецкого курорта

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    Подземные толчки произошли 8 августа в 10:42 в районе Бодрума, магнитуда составила 4,9. Предыдущие подземные толчки в Эгейском море магнитудой 6,6 произошли в ночь на 21 июля.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    AP Photo

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в районе турецкого курорта Бодрум, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям Турции.

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    "Подземные толчки произошли 8 августа в 10.42 в районе Бодрума, магнитуда составила 4,9", — говорится в сообщении ведомства.

    О пострадавших и разрушениях пока информации нет.

    Напомним, предыдущие подземные толчки в Эгейском море магнитудой 6,6 произошли в ночь на 21 июля. Эпицентр землетрясения находился в 10,3 километра от Бодрума и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов.

    Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров. На острове Кос погибли два человека, 120 пострадали. В Турции жертв нет. По данным генконсульства РФ в турецкой Анталье, отдыхающие в Турции российские туристы при землетрясении не пострадали.

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