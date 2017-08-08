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    Во Франции от удара молнии пострадали восемь подростков

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    Гроза с молнией и громом началась внезапно, один из разрядов молнии попал в территорию лагеря, куда группа детей прибыла для занятий спортом, сообщают местные СМИ.
    Молния
    RIA News Иван Макеев

    Ночная гроза в Харькове
    Типичный Харьков
    Эффектная ночная гроза с молнией в Харькове
    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Восемь подростков, отдыхавших во французской коммуне Вьен в департаменте Изер, пострадали от удара молнии, передает телеканал BFMTV.

    Инцидент произошел вечером в понедельник. Гроза с молнией и громом началась внезапно, один из разрядов молнии попал в территорию лагеря, куда группа детей прибыла для занятий спортом.

    В результате удара молнии у 15-летнего мальчика произошла остановка дыхания и сердечной деятельности, он был госпитализирован. Еще семеро его товарищей получили различные травмы.

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    В начале июля молния попала в семью из трех человек в Черкасской области, мужчина и женщина погибли на месте, сын скончался в больнице.

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