Во Франции от удара молнии пострадали восемь подростков

Типичный Харьков Эффектная ночная гроза с молнией в Харькове Восемь подростков, отдыхавших во французской коммуне Вьен в департаменте Изер, пострадали от удара молнии, передает телеканал BFMTV.

Инцидент произошел вечером в понедельник. Гроза с молнией и громом началась внезапно, один из разрядов молнии попал в территорию лагеря, куда группа детей прибыла для занятий спортом.

В результате удара молнии у 15-летнего мальчика произошла остановка дыхания и сердечной деятельности, он был госпитализирован. Еще семеро его товарищей получили различные травмы.

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В начале июля молния попала в семью из трех человек в Черкасской области, мужчина и женщина погибли на месте, сын скончался в больнице.