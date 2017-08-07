Пентагон разрешил сбивать беспилотники возле военных баз в США

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Пентагон разрешил военным сбивать небольшие беспилотные летательные аппараты, которые нарушают периметр военных баз на территории США, сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джефф Дэвис.

"В пятницу службам по всей стране были разосланы указания относительно появления небольших беспилотных аппаратов над или вблизи военных объектов в США", — сказал Дэвис.

По его словам, военные получат инструкции, которые позволят им в случае необходимости отслеживать, уничтожать и конфисковывать беспилотники. Растущее использование беспилотников в коммерции в США вызывает беспокойство американских военных, подчеркнул Дэвис.

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Ранее Министерство обороны США приостановило прием на службу уроженцев других стран в связи с "потенциальными рисками для безопасности".