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    В мире

    Пентагон разрешил сбивать беспилотники возле военных баз в США

    (обновлено: )26
    Пресс-секретарь Пентагона Джефф Дэвис сообщил, что в пятницу по всей страны были разосланы указания относительно появления небольших беспилотных аппаратов над или вблизи военных объектов в США.
    Пентагон
    flickr.com/dbking

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Пентагон разрешил военным сбивать небольшие беспилотные летательные аппараты, которые нарушают периметр военных баз на территории США, сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джефф Дэвис.

    "В пятницу службам по всей стране были разосланы указания относительно появления небольших беспилотных аппаратов над или вблизи военных объектов в США", — сказал Дэвис.

    По его словам, военные получат инструкции, которые позволят им в случае необходимости отслеживать, уничтожать и конфисковывать беспилотники. Растущее использование беспилотников в коммерции в США вызывает беспокойство американских военных, подчеркнул Дэвис.

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    Ранее Министерство обороны США приостановило прием на службу уроженцев других стран в связи с "потенциальными рисками для безопасности".

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