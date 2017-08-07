Секретная переписка финской полиции о визите Путина попала в чужие руки

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Жительница финского города Оулу по ошибке получила на свою электронную почту информацию о визите президента РФ Владимира Путина, предназначенную для внутреннего пользования полиции, передает телерадиокомпания Yle со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что женщина получила сообщение с текстом из переписки полицейских, в которой, в частности, обсуждалось точное время прибытия вертолета Путина в аэропорт Савонлинна. Как пишет газета Iltaleht, речь идет о секретной информации. Кроме того, в переписке обсуждалось передвижение президента Финляндии Саули Ниинистё.

Представитель пресс-службы полиции Восточной Финляндии Арто Тюнккюнен подтвердил Yle сообщения СМИ.

"Письмо поступило на электронную почту гражданскому лицу. Это произошло через девять часов после того, как вертолет российского президента приземлился. То есть, его безопасности ничего не угрожало. В этот момент оба президента уже смотрели оперу в Олавинлинна", — сообщил он.

По словам Тюнккюнена, глава полиции Восточной Финляндии Тайсто Хуокко попросил составить рапорт об инциденте.

Путин 27 июля посетил с рабочим визитом Финляндию по личному приглашению президента этой страны Ниинистё. Визит был приурочен к празднованию 100-летия независимости Финляндии и проходил в городе Савонлинна.