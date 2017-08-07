Группа военных кораблей из Китая прибыла в Латвию

КИЕВ, 7 авг – РИА Новости Украина. Группа из трех кораблей Военно-морского флота (ВМФ) Китая прибыла в Ригу по приглашению министерства обороны Латвии, сообщает в понедельник интернет-издание mixnews.lv.

Китайская военно-морская флотилия вошла через Датские проливы в Балтийское море, где была встречена кораблями 1-й постоянной группой морских сил НАТО, с которой они координировали свои действия.

Визит в Ригу был запланирован в рамках латвийско-китайского двухстороннего сотрудничества, в том числе и в военной области. По данным издания, приглашение в адрес ВМФ Китая минобороны Латвии направляло еще в 2012 году. Также в рамках сотрудничества двух стран на Пекинский международный симпозиум регулярно приезжают латвийские эксперты, а китайские военные ученые уже неоднократно посещали Латвию.

Китайские корабли будут стоять в Рижском порту до 8 августа.

Ранее сообщалось, что флагман украинского флота фрегат "Гетман Сагайдачный" провел совместные тренировки с кораблями из Великобритании, Турции и Румынии в Черном море.