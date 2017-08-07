наверх
07.08.201714:45
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Группа военных кораблей из Китая прибыла в Латвию

    (обновлено: )44
    Китайская военно-морская флотилия вошла в Балтийское море, где была встречена кораблями 1-й постоянной группой морских сил НАТО, с которой они координировали свои действия.
    Флаг Китая
    RIA News Илья Питалев

    КИЕВ, 7 авг – РИА Новости Украина. Группа из трех кораблей Военно-морского флота (ВМФ) Китая прибыла в Ригу по приглашению министерства обороны Латвии, сообщает в понедельник интернет-издание mixnews.lv.

    Российский спецназ провел учения по обороне базы атомных подлодок Северного флота. Видео
    Канал Минобороны России на Youtube
    Российский спецназ провел учения по обороне базы атомных подлодок Северного флота

    Китайская военно-морская флотилия вошла через Датские проливы в Балтийское море, где была встречена кораблями 1-й постоянной группой морских сил НАТО, с которой они координировали свои действия.

    Визит в Ригу был запланирован в рамках латвийско-китайского двухстороннего сотрудничества, в том числе и в военной области. По данным издания, приглашение в адрес ВМФ Китая минобороны Латвии направляло еще в 2012 году. Также в рамках сотрудничества двух стран на Пекинский международный симпозиум регулярно приезжают латвийские эксперты, а китайские военные ученые уже неоднократно посещали Латвию.

    Китайские корабли будут стоять в Рижском порту до 8 августа.

    Ранее сообщалось, что флагман украинского флота фрегат "Гетман Сагайдачный" провел совместные тренировки с кораблями из Великобритании, Турции и Румынии в Черном море.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Непогода в Николаеве
    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины
    Поддельный паспорт мужчины, которого задержали в Днепропетровской области
    Рост криминала. Взрыв в Измаиле
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого