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    В мире

    На мексиканском пляже расстреляли трех отдыхающих

    (обновлено: )81
    По данным полиции, нападавшие в воскресенье днем в упор расстреляли трех мужчин, отдыхавших в тени пальмы. Ранения при стрельбе получили находившиеся рядом мужчина и женщина.
    Пистолет
    RIA News

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Три человека погибли при нападении неизвестных на пляж в мексиканском туристическом городе Сан-Хосе-дель-Кабо муниципалитета Лос-Кабос, пишет газета Universal.

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    По данным полиции, нападавшие в воскресенье днем в упор расстреляли троих мужчин, отдыхавших в тени пальмы. Ранения при стрельбе получили находившиеся рядом мужчина и женщина.

    Популярный городской пляж имеет сертификат с "Голубым флагом", что означает его соответствие стандартам качества, в том числе и безопасности.

    Испуганные туристы начали покидать пляж, не дожидаясь прибытия полиции, отмечает издание. В свою очередь местная служба по вопросам туризма сообщила, что в результате инцидента никто из гостей города не пострадал.

    Напомним, 14 июля две туристки из Германии погибли, две гражданки Армении, одна россиянка и жительница Чехии получили ранения после нападения вооруженного ножом мужчины, который по берегу пробрался с территории общественного пляжа на пляж одного из отелей Хургады. У двух пострадавших были диагностированы глубокие проникающие ранения, две женщины, в том числе россиянка, получили поверхностные раны. Нападавший был задержан, расследование инцидента проводит прокуратура Египта. Официальная версия нападения пока не названа. Позднее в больнице умерла гражданка Чехии, получившая тяжелые ранения при нападении.

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