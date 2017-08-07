На мексиканском пляже расстреляли трех отдыхающих

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Три человека погибли при нападении неизвестных на пляж в мексиканском туристическом городе Сан-Хосе-дель-Кабо муниципалитета Лос-Кабос, пишет газета Universal.

По данным полиции, нападавшие в воскресенье днем в упор расстреляли троих мужчин, отдыхавших в тени пальмы. Ранения при стрельбе получили находившиеся рядом мужчина и женщина.

Популярный городской пляж имеет сертификат с "Голубым флагом", что означает его соответствие стандартам качества, в том числе и безопасности.

Испуганные туристы начали покидать пляж, не дожидаясь прибытия полиции, отмечает издание. В свою очередь местная служба по вопросам туризма сообщила, что в результате инцидента никто из гостей города не пострадал.

Напомним, 14 июля две туристки из Германии погибли, две гражданки Армении, одна россиянка и жительница Чехии получили ранения после нападения вооруженного ножом мужчины, который по берегу пробрался с территории общественного пляжа на пляж одного из отелей Хургады. У двух пострадавших были диагностированы глубокие проникающие ранения, две женщины, в том числе россиянка, получили поверхностные раны. Нападавший был задержан, расследование инцидента проводит прокуратура Египта. Официальная версия нападения пока не названа. Позднее в больнице умерла гражданка Чехии, получившая тяжелые ранения при нападении.