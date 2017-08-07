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    Британия будет оплачивать Brexit до 2020 года

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    Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер заявил, что в результате Brexit бюджет Британии лишится ежегодных поступлений в сумме 10-12 миллиардов евро.
    Флаг Великобритании
    REUTERS Toby Melville

    КИЕВ, 7 авг – РИА Новости Украина. Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер заявил, что выплачивать компенсацию за выход Великобритании из Евросоюза Лондону придется вплоть до 2020 года.

    "Лондону придется перечислять средства Брюсселю как минимум до 2020 года", — приводит в понедельник слова Эттингера брюссельское издание EUobserver.

    Запуск процедуры выхода Великобритании из ЕС
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    По словам еврокомиссара, в результате Brexit бюджет лишится ежегодных поступлений в сумме 10-12 миллиардов евро.

    Великобритания готова заплатить до 40 миллиардов евро, чтобы погасить свои финансовые обязательства перед Евросоюзом после выхода страны из него, сообщило ранее издание Telegraph со ссылкой на источники в правительстве. Вместе с тем отмечается, что Британия выплатит эту сумму только в том случае, если ЕС согласится "обсудить финансовое урегулирование как часть договора о будущих отношениях, включая торговое соглашение".

    В мае британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис заявлял, что Лондон может выйти из переговоров с ЕС по выходу страны из Евросоюза, если Брюссель сохранит требование о выплате 100 миллиардов евро. Власти Евросоюза настаивают, что Великобритания до Brexit должна выполнить ранее взятые на себя финансовые обязательства в рамках членства в ЕС. По информации СМИ, эта сумма может составить от 60 миллиардов до 100 миллиардов евро. Между тем, официально "счет за выход из ЕС" Великобритании пока не предъявляли. Второй источник подтвердил, что конечная сумма сделки по Brexit составляет "30-40 миллиардов евро". По словам третьего источника, британский премьер Тереза Мэй думает о счете "свыше 33 миллиардов евро".

    Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.

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