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    Ученые нашли новый способ побороть бессонницу

    (обновлено: )10310
    Для снятия напряжения и быстрого засыпания медики посоветовали освоить отдельную технику дыхания. По их словам, подобный метод использовался индийскими йогами в процессе медитации.
    Спящий пассажир. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Ученые из Гарвардского университета в США рекомендуют для борьбы с бессонницей применять специальное дыхательное упражнение "4-7-8", пишет Medikforum.ru.

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    По их словам, это поможет уснуть всего за 1 минуту. 

    "Нужно на протяжении четырех секунд вдыхать воздух через нос, а затем задержать дыхание на семь секунд. После этого следует дышать с помощью рта на протяжении восьми секунд. Так нужно повторять, пока не захочется спать", – рассказали ученые, отметив, что  дыхание в соответствии с вышеописанным ритмом способно успокоить нервную систему человека за короткое время.

    По их словам, подобный метод использовался индийскими йогами в процессе медитации. 

    Данное дыхательное упражнение они порекомендовали применять не только для улучшения процесса засыпания ночью, но и для снятия стресса, избавления от неприятных эмоций.

    Ранее шведские ученые описали "лицо бессонницы" — они выяснили, как меняются черты лица человека, который долгое время был лишен сна.

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