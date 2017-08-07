Ученые нашли новый способ побороть бессонницу

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Ученые из Гарвардского университета в США рекомендуют для борьбы с бессонницей применять специальное дыхательное упражнение "4-7-8", пишет Medikforum.ru.

По их словам, это поможет уснуть всего за 1 минуту.

"Нужно на протяжении четырех секунд вдыхать воздух через нос, а затем задержать дыхание на семь секунд. После этого следует дышать с помощью рта на протяжении восьми секунд. Так нужно повторять, пока не захочется спать", – рассказали ученые, отметив, что дыхание в соответствии с вышеописанным ритмом способно успокоить нервную систему человека за короткое время.

По их словам, подобный метод использовался индийскими йогами в процессе медитации.

Данное дыхательное упражнение они порекомендовали применять не только для улучшения процесса засыпания ночью, но и для снятия стресса, избавления от неприятных эмоций.

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